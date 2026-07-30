Germania, PIL 2° trimestr +0,2% t/t, +0,9% a/a
(Teleborsa) - Rallenta ma meno delle attese l'economia tedesca nel 2° trimestre del 2026. Secondo la stima preliminare dell'Ufficio federale di statistica (Destatis), il PIL dovrebbe aver registrato un aumento dello 0,2% su base trimestrale, più del +0,1% delle stime di consensus ma sotto il +0,3% registrato nel trimestre precedente.
Il dato tendenziale, attualizzato e corretto per il calendario segna un +0,9%, superiore al +0,6% atteso dagli analisti e rispetto al +0,4% del trimestre precedente.
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