Milano 11:47
51.501 +0,11%
Nasdaq 29-lug
27.192 0,00%
Dow Jones 29-lug
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Londra 11:47
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Italia, PIL (QoQ) nel secondo trimestre

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Italia, PIL (QoQ) nel secondo trimestre
Italia, PIL nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,2%, in calo rispetto al precedente +0,3% (la previsione era +0,1%).
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