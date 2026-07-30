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PIL Italia (YoY) nel secondo trimestre

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PIL Italia (YoY) nel secondo trimestre
Italia, PIL nel secondo trimestre su base annuale (YoY) +1%, in aumento rispetto al precedente +0,8% (la previsione era +0,7%).

(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
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