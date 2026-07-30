KKR: utili e ricavi trimestrali oltre le attese, crescono gli AUM (+16%)

(Teleborsa) - KKR ha chiuso il secondo trimestre con ricavi per 2,76 miliardi di dollari, superiori alla stima di consenso di 2,23 miliardi, e un utile per azione rettificato di 1,63 dollari, sopra le attese di 1,36 dollari. La società ha registrato risultati da record su tutte le principali metriche: Fee Related Earnings (FRE) a 1,2 miliardi di dollari (+37% su anno), Total Operating Earnings a 1,5 miliardi (+29%) e Adjusted Net Income a 1,5 miliardi (+40%).



"I nostri risultati del secondo trimestre riflettono la forza e l'ampiezza del franchise globale di KKR", hanno dichiarato i co-CEO Joseph Y. Bae e Scott C. Nuttall, sottolineando che il trimestre ha segnato "il più forte trimestre di monetizzazione di sempre" per la società.



Gli Asset Under Management sono saliti a 796 miliardi di dollari (+16% su anno), sostenuti da una raccolta di nuovo capitale pari a 34 miliardi nel trimestre e 133 miliardi negli ultimi dodici mesi.



KKR ha ricordato che il 4 maggio l'acquisizione di Arctos Partners, investitore istituzionale specializzato in partecipazioni in franchise sportivi professionistici, con un AUM di 20 miliardi di dollari al 30 giugno.



Il Consiglio ha inoltre dichiarato un dividendo trimestrale di 0,195 dollari per azione.



(Foto: Photo by Sean Pollock on Unsplash)

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