Londra: in calo Imperial Brands

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di tabacchi , che mostra un decremento del 2,29%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Lo status tecnico di Imperial Brands è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 29,08 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 28,35. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 29,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```