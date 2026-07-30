Londra: si concentrano le vendite su Astrazeneca

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda globale biofarmaceutica britannica , che presenta una flessione del 2,68%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Astrazeneca rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di medio periodo di Astrazeneca ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 129,8 sterline. Supporto a 126,8. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 132,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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