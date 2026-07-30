Parigi: balza in avanti Carrefour
(Teleborsa) - Scambia in profit il colosso della grande distribuzione, che lievita del 2,61%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Carrefour, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico del colosso retail suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 15,84 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,24. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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