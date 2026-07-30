Parigi: balza in avanti Carrefour

(Teleborsa) - Scambia in profit il colosso della grande distribuzione , che lievita del 2,61%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Carrefour , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico del colosso retail suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 15,84 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,24. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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