Parigi: si concentrano le vendite su Capgemini

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società attiva nella fornitura di servizi IT , con una flessione del 3,64%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Capgemini mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +16,56%, rispetto a +0,48% dell' indice di Parigi ).





La tendenza di breve di Capgemini è in rafforzamento con area di resistenza vista a 107,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 100,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 114,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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