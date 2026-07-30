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Parigi: vendite diffuse su Sanofi

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: vendite diffuse su Sanofi
Scende sul mercato il gruppo farmaceutico francese, che soffre con un calo del 5,12%.
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