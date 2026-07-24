Parigi: andamento negativo per Sanofi

(Teleborsa) - Pressione sul gruppo farmaceutico francese , che tratta con una perdita del 2,63%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Sanofi , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 75,64 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 73,57. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 72,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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