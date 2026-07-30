Prysmian, Anna Tanganelli nominata Chief Financial Officer

La manager lascerà Iveco dopo completamento OPA Tata Motors

(Teleborsa) - Prysmian ha annunciato la nomina di Anna Tanganelli a Chief Financial Officer (CFO) del Gruppo. Succederà a Pier Francesco Facchini, che lascerà la Società al termine del 2026 per perseguire nuove opportunità professionali.



Tanganelli entrerà in Prysmian a partire da 1° novembre 2026, provenendo da Iveco Group , dove ricopre il ruolo di Chief Finance & IT Officer dal dicembre 2023. Vanta oltre 25 anni di esperienza in ambito finanziario e strategico, maturata tra Europa e Stati Uniti ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in FCA (oggi Stellantis), in CNH Industrial, in Magneti Marelli (oggi Marelli Group) e nella multiutility italiana Iren, prima del suo ingresso in Iveco. Attualmente è inoltre membro della CDA di GVS S.p.A., produttore di soluzioni per la filtrazione di aria. Tanganelli ha iniziato la propria carriera nella divisione investment banking di UBS, dove ha lavorato come consulente su numerose operazioni di M&A, e di raccolta di capitali sui mercati azionari e obbligazionari, tra cui l’alleanza strategica tra Fiat Group e Chrysler. Riporterà al CEO di Prysmian, Massimo Battaini.



Il trasferimento di Tanganelli in Prysmian avverrà pertanto "al completamento sostanziale dell'offerta pubblica di acquisto di Iveco Group da parte di Tata Motors", ha precisato dal canto suo Iveco Group in un apposito comunicato.

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