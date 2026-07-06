IR DAY 2026: AI, geopolitica e il nuovo ruolo dell'Investor Relations Officer

(Teleborsa) - Al centro dell'IR Day 2026, l’appuntamento annuale promosso dall’Associazione Italiana Investor Relations (AIR), in programma l’8 luglio nella Sala Azionisti di Edison a Milano, avrà al centro il tema della trasformazione del ruolo dell’Investor Relations Officer e le sfide poste da Intelligenza artificiale e geopolitica.



La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del presidente dell’AIR Gianfranco Di Vaio e il saluto di benvenuto del CFO di Edison Ronan Lory. Seguirà il keynote speech di Oskar Yasar, Managing Director di Broome Yasar e autore del libro "The Global Investor Relations Revolution", incentrato sui cambiamenti che stanno interessando il mondo delle Investor Relations e il dialogo tra imprese e mercati, oltre che sulle opportunità di carriera che possono interessare la professione.



Il primo panel è dedicato alla strategicità dell’IR all’interno e all’esterno dell’azienda ed al modo in cui i responsabili della divisione IR debbano posizionarsi per "scalare" i vertici aziendali fino ai ruoli "C-level". Al panel parteciperanno Anna Tanganelli, CFO di Iveco Group , Luca Passa, CFO di Snam , Edoardo Dupanloup, CFO di Orsero Group , e Alessandra Cozzani, board member di Brembo , Burberry ed Esselunga.



Il secondo panel, nel pomeriggio, metterà al centro l’Intelligenza artificiale e come questa stia impattando sulle decisioni degli investitori. Si confronteranno sul tema Alberto Chiandetti, Portfolio Manager di Fidelity, Miriam Fernandez, Head of EMEA Research di S&P Global Ratings, Elena Mariani, Head of Strategic Planning and Investor Relations di Moncler , e James Tickner, Head of IR Intelligence Advisory di Nasdaq.



Antonio Cesarano, Chief Investment Advisor di Sella SGR, farà un’analisi sui principali rischi geopolitici globali. In chiusura Ambrogio Fasoli, fisico dell’EPFL di Losanna, passerà in rassegna i grandi cambiamenti tecnologici di lungo periodo e le implicazioni per i mercati e per le funzioni finanziarie.



Nel corso dell’evento sarà presentata la Summer School in “Financial Communication and Capital Markets”, oltre che il nuovo brand e il sito di AIR.





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