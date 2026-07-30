BAE Systems migliora guidance 2026. Solidi risultati nel primo semestre

(Teleborsa) - La big britannica della difesa BAE Systems ha messo a segno una solida performance operativa nel primo semestre ed ha quindi rivisto al rialzo la guidance per l'esercizio 2026.



L'utile ante imposte è aumentato del 7,6% attestandosi a 1,28 miliardi di sterline, mentre l'utile per azione (EPS base) è cresciuto del 6% a 34,1p ed il dividendo dell'11% a 15p. I ricavi sono cresciuti dell'8% a 14,6 miliardi di sterline, mentre l'utile operativo è aumentato del 13% a 1,5 miliardi di sterline.



BAE Systems ha alzato le stime di crescita del fatturato tra l'8% e il 10% (in precedenza indicava tra il 7% ed il 9%) e di EBIT rettificato tra il 10% e il 12% (in precedenza era fra il 9% e l''11%). Nel 2026 il free cash flow è stimato a oltre 2 miliardi, in aumento rispetto alla precedente previsione di almeno 1,3 miliardi. BAE prevede inoltre un flusso di cassa libero cumulativo tra il 2024 e il 2026 superiore a 6,7 miliardi, contro la stima precedente di almeno 6 miliardi.

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