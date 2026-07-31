Parigi: amplia il rialzo Engie
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,03%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Engie, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Engie evidenzia un declino dei corsi verso area 26,68 Euro con prima area di resistenza vista a 27,48. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 26,24.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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