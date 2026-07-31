Parigi: amplia il rialzo Engie

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,03%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Engie , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Engie evidenzia un declino dei corsi verso area 26,68 Euro con prima area di resistenza vista a 27,48. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 26,24.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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