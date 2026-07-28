UPS archivia secondo trimestre oltre le attese e alza guidance sul FY2026

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre del 2026 United Parcel Service (UPS) ha registrato ricavi in crescita del 7,7% a 22,8 miliardi di dollari, battendo le stima di consenso ferma a 21,84 miliardi. Anche l’utile per azione rettificato ha superato le attese degli analisti attestandosi a 1,76 dollari a fronte dei 1,66 dollari stimati.



Il corriere inoltre ha rivisto al rialzo le previsioni per l'intero anno: cosa che indica come UPS stia beneficiando di prezzi competitivi mentre si impegna a spostare i volumi dalle spedizioni e-commerce a basso margine a pacchi più redditizi.



La società ora prevede che il fatturato si attesterà intorno ai 91,2 miliardi di dollari quest'anno, in aumento rispetto alla precedente previsione di 89,7 miliardi. Il dato ha superato la media di 90,4 miliardi di dollari stimata dagli analisti da Bloomberg. L'azienda prevede un utile rettificato di 7,22 dollari per azione, anch'esso superiore alle stime degli analisti di 7,13 dollari. UPS conferma invece le spese in conto capitale previste, pari a circa 3 miliardi, e il pagamento di dividendi per circa 5,4 miliardi, previa approvazione del Cda.



Il miglioramento delle prospettive è un segnale promettente, mentre UPS conclude un piano durato 18 mesi per eliminare le consegne a basso margine di Amazon.com , che per lungo tempo è stato il suo principale cliente, ma il cui business non è riuscito a incrementare significativamente i profitti. L'azienda scommette che una rete di distribuzione più snella, prezzi stabili e un mix di attività più redditizio rafforzeranno il suo business, anche se la domanda rimane debole.



"Voglio ringraziare tutti i dipendenti di UPS per il loro straordinario lavoro negli ultimi 18 mesi, durante i quali abbiamo completato con successo la riduzione graduale del rapporto con Amazon e le relative iniziative di riconfigurazione della rete, esattamente come previsto", ha dichiarato Carol Tomé, amministratore delegato di UPS. "I risultati del secondo trimestre hanno segnato un cambiamento atteso e significativo nelle nostre performance, con una crescita sia dei Ricavi consolidati che dell’utile operativo rettificato."



Intanto, nel premarket di Wall Street le azioni UPS stanno avanzando del 2% dopo avere chiuso in rosso dell'1,6% nella seduta precedente.



(Foto: © UPS)

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