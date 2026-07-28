Barclays, trimestrale in crescita ma non convince i mercati, titolo -4% a Londra

(Teleborsa) - Il titolo Barclays scivola di oltre il 4% alla Borsa di Londra dopo la trimestrale in crescita ma sotto le attese.



Sebbene infatti le commissioni da investment banking e i ricavi da sottoscrizione si siano attestati a 747 milioni di sterline, con un incremento di circa il 32% su base annua e superando le aspettative degli analisti, alcuni esperti hanno osservato che il dato è inferiore a quello dei rivali statunitensi.



Il trading azionario hanno generato 1,26 miliardi di sterline, un dato superiore alle stime e in aumento del 45% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente mentre il settore obbligazionario ha registrato 1,47 miliardi, sotto le attese ma sostanzialmente stabile.



Per quest'anno, Barclays si attende un fatturato di circa 31,5 miliardi, in aumento rispetto alla previsione di febbraio a 31 miliardi.





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