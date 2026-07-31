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Apprezzabile rialzo per la Borsa di Milano guidata da Amplifon, in un contesto positivo per il Vecchio Continente

Commento, Finanza, Spread
Apprezzabile rialzo per la Borsa di Milano guidata da Amplifon, in un contesto positivo per il Vecchio Continente
(Teleborsa) - Proseguono ben intonati i listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. A Milano guida Amplifon all'indomani della diffusione dei risultati del secondo trimestre del 2026 che hanno mostrato la miglior crescita organica degli ultimi due anni. Al riguardo Barclays ha sottolineato che i risultati di fatturato confermano le loro "aspettative di un miglioramento sequenziale, sebbene di maggiore entità".

Le borse beneficiano del clima di rinnovata fiducia sui settori tecnologici dopo che i solidi risultati trimestrali e le robuste prospettive di spesa in conto capitale di Microsoft e Amazon hanno contribuito ad allentare le intense preoccupazioni riguardo ai costi elevati e alle valutazioni eccessive nel settore dell’AI.

Sul fronte internazionale, Trump ha annunciato uno "storico accordo" per il disarmo di Hamas e la Bance del Giappone ha lasciato i tassi d'interesse fermi all'1%.

Gli investitori guardano con prudenza i dati provenienti dall'agenda macro odierna: l’inflazione headline nell’Eurozona è salita al 2,9% a luglio dal 2,8% di giugno. In Italia invece secondo le stime preliminari dell'ISTAT , a luglio, l'indice dei prezzi al consumo al lordo dei tabacchi, registra un +2,8% su base annua in rallentamento dal +3,0% del mese precedente.

Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,15. Giornata negativa per l'oro, che continua la seduta a 4.054,5 dollari l'oncia, in calo dell'1,20%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,65%.

Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +80 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,98%.

Tra i mercati del Vecchio Continente giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,69%, seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,36%, e buoni spunti su Parigi, che mostra un ampio vantaggio dello 0,95%.

Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,92% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 55.207 punti.

Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,6%); come pure, in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,62%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Amplifon (+7,75%), Fincantieri (+5,08%), Prysmian (+4,30%) e DiaSorin (+4,03%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Poste Italiane, che prosegue le contrattazioni a -1,33%.

Si muove sotto la parità Campari, evidenziando un decremento dell'1,14%.

Contrazione moderata per Italgas, che soffre un calo dell'1,08%.

Sottotono Snam che mostra una limatura dello 0,87%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Banco Desio (+4,78%), Caltagirone SpA (+4,69%), Rai Way (+3,64%) e ERG (+3,57%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Italmobiliare, che ottiene -5,52%.

In perdita D'Amico, che scende del 4,72%.

Fiera Milano scende del 3,31%.

Calo deciso per Technogym, che segna un -3%.
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