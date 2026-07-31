Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 30/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio
Ribasso per il Light Sweet Crude Oil, che chiude la seduta con una flessione dello 0,76%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 89,64. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 78,72. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 73,68, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)