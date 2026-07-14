Milano 17:35
52.863 +0,10%
Nasdaq 21:04
29.595 +1,13%
Dow Jones 21:04
52.516 +0,03%
Londra 17:35
10.529 +0,30%
Francoforte 17:35
25.147 +0,13%

Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto +0,1%

Il FTSE MIB chiude a 52.862,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto +0,1%
Giornata fiacca per Milano, che porta a casa un modesto +0,1%, terminando le negoziazioni a 52.862,5 punti.
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