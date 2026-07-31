Comunità energetiche: oltre 3.300 in esercizio con ritorni stimati fino al 40%

Per una villetta con impianto da 6 kWp e investimento iniziale di circa 8 mila euro, dimezzato dalla detrazione fiscale del 50% attualmente in vigore, i benefici annui possono superare il 40% dell'investimento netto, con rientro del capitale in circa tre anni e valore complessivo a 30 anni superiore di oltre dieci volte la spesa.

con impianto da 6 kWp e investimento iniziale di circa 8 mila euro, dimezzato dalla detrazione fiscale del 50% attualmente in vigore, i dell'investimento netto, con e valore complessivo a 30 anni superiore di oltre dieci volte la spesa. In un condominio di 20 appartamenti con impianto da 10 kWp (circa 15.000 euro), che partecipa come produttore terzo, i benefici annui si attestano a quasi il 40% e il payback a circa due anni e mezzo .

con impianto da 10 kWp (circa 15.000 euro), che partecipa come produttore terzo, i si attestano a e il a circa . Per un supermercato di medie dimensioni con impianto da 80 kWp (circa 80.000 euro) il valore generato annuo è indicato attorno al 38% , con rientro in circa tre anni.

di medie dimensioni con impianto da 80 kWp (circa 80.000 euro) il valore generato annuo è indicato , con Infine, per un albergo con impianto da 30 kWp (circa 30.000 euro) i benefici sono stimati a quasi il 30%, con payback in circa tre anni e mezzo.

(Teleborsa) - Leregistrano una. Secondo la Piattaforma di monitoraggio, su dati GSE aggiornati al 31 maggio 2026,sono in esercizio, contro le 1.889 rilevate per il 2025: undi 1.426 configurazioni, pari a circa il. La potenza degli impianti associati è passata da 130,7 MW a 275,5 MW, mentre i clienti/POD coinvolti sono saliti da 18.599 a 33.730. Si tratta di un, ma ancora in fase di consolidamento.Le CER sonoprodotta da fonti rinnovabili. Possono partecipare cittadini, condomìni, imprese ed enti locali con ruoli diversi: consumatori, prosumer (chi produce e consuma) e produttori. Il principio di riferimento è: l'energia generata dagli impianti viene condivisa tra i membri connessi alla stessa cabina primaria. Iderivano dalla: risparmio da autoconsumo, incentivi riconosciuti per l'energia condivisa (previsti per 20 anni) e valorizzazione dell'energia immessa in rete.Ilattivo nel settore dell'efficienza energetica ha effettuato- casa privata, condominio, supermercato e albergo -, ossia l'insieme dei vantaggi ottenuti grazie alle agevolazioni fiscali e alla partecipazione alla CER riferito ad un orizzonte di 30 anni (20 di incentivazione più 10 con contributo GSE e autoconsumo)."Le Comunità Energetiche Rinnovabili non sono più un tema sperimentale: possono diventare una delle infrastrutture sociali ed energetiche della transizione in termini di prossimità. Il loro valore sta nella capacità di trasformare un impianto fotovoltaico da investimento individuale a leva collettiva, in grado di generare risparmio, redistribuire valore sul territorio e rendere più efficiente il sistema elettrico, perché l'energia viene utilizzata dove viene prodotta e condivisa", spiega, direttore commerciale del Gruppo Unoenergy.