Dipietro ammessa in Borsa dopo collocamento da 2,1 milioni di euro. Debutto il 31 luglio

(Teleborsa) - Dipietro Group, PMI attiva da oltre trent'anni come System Integrator nei settori Oil & Gas, Chimico ed Energetico, specializzata nella realizzazione di soluzioni tecnologiche integrate e tailor-made per la lientela industriale, ha ricevuto il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan (EGM). L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie è fissato per venerdì 31 luglio 2026.



"L'ingresso su Euronext Growth Milan rappresenta un nuovo impulso al percorso di crescita di Dipietro Group, rafforzandone la struttura e consolidandone il posizionamento sul mercato - ha commentato l'AD Carla Dipietro - Questo risultato è frutto del lavoro condiviso di tutta la squadra, del supporto degli advisor che ci hanno accompagnato nel percorso di quotazione e della fiducia accordata dagli investitori al nostro progetto industriale. Desidero inoltre rivolgere un ringraziamento al fondatore Antonino Dipietro, la cui visione ha posto le basi per lo sviluppo della Società. La quotazione rappresenta per noi una leva concreta per sostenere i piani di sviluppo del Gruppo e continuare a generare valore duraturo per il mercato e per tutti gli stakeholder".



L'ammissione a quotazione è avvenuta a un prezzo di offerta pari a euro 1,50 per azione ordinaria in seguito a un collocamento di complessive 1.400.000 azioni ordinarie, di cui 1.300.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale riservato al mercato e 100.000 azioni ordinarie rivenienti dall'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe, in aumento di capitale, concessa da Dipietro Group a Integrae SIM in qualità di Global Coordinator. Il controvalore complessivo delle risorse raccolte in IPO è pari a circa euro 2,1 milioni, di cui circa 0,15 milioni rivenienti dall'esercizio dell'opzione greenshoe. È previsto che, nei 30 giorni successivi alla data di inizio negoziazioni, il Global Coordinator possa esercitare l'opzione greenshoe avente ad oggetto massime 100.000 azioni ordinarie corrispondenti a circa il 7,69% del numero di azioni oggetto dell'offerta.



Ad esito del collocamento il capitale sociale di Dipietro Group è pari a 1.130.000 euro ed è composto da complessive 11.300.000 azioni, prive del valore nominale, di cui 9.300.000 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, e 2.000.000 azioni a voto plurimo queste ultime non oggetto di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, di titolarità di Dipietro Holding. Le azioni a voto plurimo attribuiscono 4 voti per ciascuna azione nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società e sono convertibili in azioni ordinarie secondo i meccanismi di conversione previsti dallo Statuto.



La capitalizzazione di mercato alla data di inizio negoziazioni, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è pari a circa 13,95 milioni di euro. Il flottante è pari al 13,98%, ovvero al 14,89% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe. L'Equity Value post-money, includendo le azioni a voto plurimo, è pari a euro 16,95 milioni (euro 17,1 milioni assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe).



Al 31 dicembre 2025, Dipietro Group ha registrato, a livello consolidato, un valore della produzione pari a circa 34,8 milioni di euro, un EBITDA pari a circa 2,7 milioni di euro e un EBITDA margin pari al 7,8%.

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