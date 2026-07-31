Consob avvia consultazione sull'introduzione dell'IFRS 18 nei bilanci

(Teleborsa) - La Consob ha avviato una consultazione pubblica sulle proposte di aggiornamento della disciplina relativa agli schemi e all'informativa di bilancio, in vista dell'applicazione del principio contabile internazionale IFRS 18, "Presentazione e informativa di bilancio", agli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2027. L'intervento mira ad allineare la disciplina nazionale all'evoluzione del quadro IAS/IFRS, rafforzando trasparenza, comparabilità e qualità dell'informativa finanziaria e, al contempo, riducendo gli oneri di compliance per gli emittenti quotati.



Sulla base della preliminare analisi qualitativa di impatto della regolamentazione, volta a confrontare le possibili soluzioni e a valutarne gli effetti in termini di semplificazione, comparabilità e comprensibilità dell'informativa, tutela degli investitori e riduzione degli oneri per gli emittenti, nel documento sono sottoposte a consultazione pubblica le seguenti principali proposte: abrogazione della Delibera Consob n. 15519/2006, ritenuta superata dall'evoluzione dei principi contabili internazionali e dall'introduzione dell'IFRS 18; revisione della Comunicazione DEM/6064293/2006, con l'eliminazione degli obblighi informativi già assorbiti dal quadro contabile e regolamentare, tra cui alcuni relativi alle operazioni non ricorrenti, atipiche o inusuali; mantenimento delle informazioni che conservano un autonomo interesse per il mercato, con particolare attenzione alla Posizione Finanziaria Netta e agli indicatori alternativi di performance; introduzione di un richiamo di attenzione sulla rappresentazione tabellare delle informazioni sull'incidenza che le operazioni con parti correlate, qualora ritenute rilevanti, hanno sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria e sulla trasparenza dei principali giudizi professionali adottati nell'applicazione dell'IFRS 18, con specifico riferimento alle Management-defined Performance Measures e alle main business activities.



La consultazione è rivolta agli emittenti quotati, inclusi quelli bancari e assicurativi, agli investitori, alle associazioni di categoria, agli operatori di mercato e agli altri soggetti interessati. Le osservazioni potranno essere trasmesse entro il 29 settembre 2026.

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