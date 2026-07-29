Geox, ricavi -8,8% a perimetro costante nel primo semestre ma migliora la gestione operativa

(Teleborsa) - I ricavi consolidati di Geox del primo semestre 2026 si attestano a euro 270,4 milioni, in decremento del 11,4% rispetto all’esercizio precedente (-11,6% a cambi costanti). La flessione riscontrata è in linea con l’andamento della campagna vendite SS26 per i canali Wholesale B&M e Web, mentre il perdurare del calo del traffico nei negozi ha comportato una riduzione del 8,5% nel canale Retail. A perimetro omogeno, il calo è pari a 8,8%.



L'EBITDA rettificato si attesta ad euro 37,8 milioni (14,0% sul fatturato) rispetto a euro 34,2 milioni del primo semestre 2025 (11,2% sul fatturato). L’EBITDA prima dell’applicazione dei principi contabili IFRS 16, e rettificato dai costi straordinari, è pari ad euro 12,6 milioni (euro 8,6 milioni nel primo semestre 2025). Il risultato operativo netto rettificato è pari ad euro 5,6 milioni in netto miglioramento rispetto al primo semestre del 2025 dove risultava essere pari a euro 0,6 milioni.



Il Risultato netto rettificato è stato pari -3,1 milioni in linea con il primo semestre 2025.



Per l’esercizio 2026 Geox prevede, nonostante ricavi previsti a circa euro 550 milioni, in calo "high single digit" rispetto all’esercizio precedente: un Ebitda rettificato (escluso impatto ifrs 16) pari a circa euro 34 milioni (rispetto ad euro 25 milioni nel 2025) ed un Ebit rettificato pari a circa euro 21 milioni (rispetto a circa euro 9 milioni nel 2025); un debito verso banche a fine esercizio pari a circa euro 40-45 milioni (rispetto a circa euro 93 milioni a fine 2025).









(Foto: © tang90246 / 123RF)

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