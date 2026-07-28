TISG, si dimette il revisore BDO per divergenze su accesso ad alcuni documenti

(Teleborsa) - The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha ricevuto da parte del revisore BDO la comunicazione delle proprie irrevocabili dimissioni dall'incarico di revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidato, con effetti anche sulla controllata Celi e sulla controllante GC Holding. BDO continuerà ad esercitare le proprie funzioni fino al conferimento dell'incarico al nuovo revisore.



Le dimissioni sono motivate dalla ritenuta indisponibilità di alcuni elementi documentali - ovvero il Report Forensic predisposto da KPMG Advisory e la querela presentata nei confronti di alcuni ex-manager, documenti che sono stati messi a disposizione di BDO presso la sede della società - che il revisore ha ritenuto rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di revisione. In altre parole, i documenti erano disponibili per la consultazione presso la sede di TISG e la divergenza riguarda le modalità di accesso, con la società che ha consentito la consultazione della documentazione presso la propria sede. I documenti sono stati, inoltre, resi disponibili agli inquirenti, ai commissari giudiziali e agli organi societari.



La società procederà con l'urgenza del caso ai necessari adempimenti societari riguardanti l'affidamento dell'incarico ad altro revisore, si legge in una nota.



TISG ribadisce comunque il proprio "pieno impegno a garantire la massima trasparenza nei confronti del mercato, degli azionisti, delle autorità di vigilanza e di tutti gli stakeholder e sta valutando le proprie posizioni in relazione alle circostanze rappresentate dal revisore nella propria comunicazione di dimissioni riservandosi ogni azione a tutela dei propri diritti e interessi".

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