Enel e Conio lanciano ebitts: rinnovabili in bolletta tramite token

La piattaforma consente di acquistare quote di capacità produttiva di un impianto fotovoltaico nel Viterbese e di uno eolico in Basilicata sotto forma di token.

(Teleborsa) - Enel e Conio hanno annunciato il debutto sul mercato di ebitts, piattaforma che porta su blockchain l'energia prodotta da impianti fotovoltaici ed eolici, dopo la conclusione di una fase pilota. Il servizio, presentato come uno dei primi utility token energetici al mondo, permette ai clienti di beneficiare di energia rinnovabile senza installare pannelli o impianti nella propria abitazione.



Il meccanismo prevede l'acquisto, sotto forma di token, di capacità produttiva di due impianti Enel situati in Italia: il parco fotovoltaico di Piani della Marina (Viterbo) e l'impianto eolico di Barile Venosa (Potenza). Chi acquista i token ottiene un risparmio diretto in bolletta, mentre l'eventuale energia prodotta in eccesso viene valorizzata e accreditata al cliente.



La soluzione è indirizzata in particolare ai residenti nei centri urbani che non dispongono di spazi idonei per un impianto privato. Secondo i dati Eurostat citati dalle società, il 48% dei cittadini dell'Unione europea vive in appartamento, quota che sale al 73% nelle città, contesti in cui l'installazione di un impianto solare risulta impossibile o complessa. In uno scenario segnato da tensioni geopolitiche e volatilità dei mercati delle fonti fossili, viene sottolineato il ruolo dell'autonomia energetica nella gestione delle spese domestiche, anche in relazione all'aumento dei consumi per la climatizzazione nei picchi estivi.



Il progetto è stato ideato e lanciato dal gruppo guidato da Flavio Cattaneo. Conio cura la tokenizzazione degli asset, fornisce il wallet per la custodia dei token e gestisce la vendita delle Token Box, nel rispetto della normativa europea MiCAR. La tecnologia blockchain, spiegano le due società, garantisce la tracciabilità dei token e la corrispondenza tra ogni porzione digitale e l'energia prodotta dagli impianti fisici, con verificabilità in tempo reale.



"ebitts nasce dalla convinzione che la tecnologia blockchain possa generare un impatto reale e tangibile nella vita delle persone", ha dichiarato Christian Miccoli, presidente e founder di Conio. "Il rinnovo della partnership con Enel è per noi un segnale importante perché conferma che il modello funziona, che c'è domanda concreta di soluzioni come questa, e che la tokenizzazione dell'energia è una frontiera su cui vale la pena continuare a investire. Siamo orgogliosi di portare avanti con Enel un progetto che mette la blockchain al servizio della transizione energetica, rendendo l'energia rinnovabile veramente accessibile a tutti."





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