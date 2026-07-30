Enel avvia un buyback da 2,6 milioni di azioni a servizio del Piano LTI 2026

(Teleborsa) - Enel ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'avvio di un programma di acquisto di azioni proprie per un massimo di 2,6 milioni di titoli, pari a circa lo 0,0256% del capitale sociale, in attuazione dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 12 maggio 2026.



Il buyback, che sarà eseguito tra il 3 e il 21 agosto 2026, è destinato a servire il Piano di incentivazione di lungo termine (LTI 2026) rivolto al management del gruppo e/o di società da questa controllate e comporta, sulla base del prezzo di chiusura del titolo al 29 luglio, pari a 9,829 euro, un esborso stimato di circa 26 milioni di euro. Gli acquisti saranno effettuati su Euronext Milan tramite un intermediario indipendente.



Al 30 luglio Enel deteneva 243.416.292 azioni proprie, pari al 2,3943% del capitale sociale. Al servizio del Piano LTI 2026 saranno utilizzate anche le azioni proprie già in portafoglio e non impiegate nei precedenti piani di incentivazione.



A Piazza Affari, oggi, sostanzialmente invariata la seduta per il gruppo energetico , che propone sul finale una variazione percentuale pari a +0,13%.





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