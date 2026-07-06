Eurozona, indice Sentix di luglio in netta rimonta contro le attese a -3,1 punti
(Teleborsa) - In netta rimonta il sentiment degli investitori in Europa. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Sentix tedesco, che mensilmente pubblica un indicatore sintetico sulla fiducia degli operatori borsistici in Eurozona, l'indice si attesta questo mese a -3,1 punti dai -13,4 punti di giugno. Il dato è anche decisamente migliore delle attese degli analisti che stimavano un peggioramento a -14,5 punti.
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