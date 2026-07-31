First Capital, NAV a circa 105 milioni di euro al 30 giugno

corrispondente a 28,0 euro per azione

(Teleborsa) - Al 30 giugno 2026, il NAV (Net Asset Value) complessivo di First Capital - holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity - è pari a 104,8 milioni euro. Al netto delle pertinenze di terzi di euro 7,7 milioni, il NAV di Gruppo è pari a 97,1 milioni, corrispondente a euro 28,0 per azione in circolazione.



A maggio la società ha distribuito dividendi per 2,6 milioni, quale seconda tranche del dividendo straordinario deliberato a novembre 2025.



Nel secondo trimestre 2026 il NAV per azione ha registrato una crescita del 10%, recuperando integralmente la flessione registrata nei primi tre mesi dell'anno. La performance total return dall'inizio dell'esercizio si attesta pertanto al +3%, a fronte di una flessione di circa il 2,4% del FTSE Italia Small Cap, in un contesto macroeconomico e di mercato particolarmente complesso.



Nel corso del trimestre First Capital ha proseguito l'attività di monitoraggio attivo del portafoglio e del contesto di mercato. Alla data del 30 giugno 2026 non si segnalano variazioni rilevanti nella composizione degli investimenti.



Al 30 giugno 2026 gli attivi complessivi ammontano a 143,0 milioni, di cui 107,6 milioni relativi al portafoglio investimenti e 31,2 milioni a disponibilità liquide e mezzi equivalenti.



(Foto: Giovanni Ricciardi)

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