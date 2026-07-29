Brembo migliora guidance su ricavi dopo primo semestre in crescita

(Teleborsa) - Brembo , gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella produzione di sistemi frenanti, ha chiuso i primi sei mesi del 2026 con ricavi netti consolidati pari a 1.920,4 milioni di euro, in aumento del 2,1% rispetto al primo semestre del 2025 (+4,4% a parità di cambi). Il margine operativo lordo (EBITDA) ammonta a 316,7 milioni di euro (16,5% dei ricavi) e si confronta con 300,9 milioni del 1H 2025 (16% dei ricavi). Il margine operativo netto (EBIT) è pari a 175,7 milioni di euro (9,1% dei ricavi) e si confronta con 162,4 milioni del 1H 2025 (8,6% dei ricavi).



Gli oneri finanziari netti del semestre ammontano a 14 milioni di euro (21,5 milioni al 30 giugno 2025); essi includono oneri finanziari per 18 milioni (16,9 milioni al 30 giugno 2025) e differenze cambio nette positive per 4 milioni (negative per 4,6 milioni al 30 giugno 2025). Il periodo chiude con un utile netto di 117,6 milioni di euro e si confronta con 97,9 milioni al 30 giugno 2025 (+20,1%).



Nel periodo in esame sono stati realizzati investimenti netti per 132,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per incrementi beni in leasing. L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2026 si attesta a 798,6 milioni di euro, in calo di 136,9 milioni rispetto al 3 0 giugno 2025.



Brembo ha aggiornato la propria guidance per il 2026, migliorandola rispetto alle indicazioni precedenti comunicate il 7 maggio: ricavi in crescita intorno al 5% a parità di cambi (migliorativo rispetto al 3% comunicato il 7 maggio); EBITDA margin pari a circa il 16,5% dei ricavi; Investimenti pari a circa 350 milioni di euro; Indebitamento inferiore a 700 milioni di euro.



"Il secondo trimestre si è chiuso con risultati superiori alle aspettative, che hanno portato a un miglioramento della guidance. Nel semestre, Sensify ha compiuto progressi significativi: dall’avvio della produzione per un costruttore automobilistico globale ai nuovi contratti, fino alla partnership per la diffusione su larga scala in Cina, confermando il potenziale di crescita di questa piattaforma innovativa nel lungo periodo", ha dichiarato il Presidente Esecutivo Matteo Tiraboschi.

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