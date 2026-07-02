CIR corre in Borsa con nuovo buyback: impatto positivo del 3-4% sul NAV

(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari
per CIR
, società quotata su Euronext Milan che fa capo alla famiglia De Benedetti, dopo che ha comunicato
che dal 3 agosto avvierà un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie
fino a 92,8 milioni di azioni (10,1% del capitale) per un corrispettivo massimo di 70 milioni di euro
(pari a circa la metà della liquidità netta stimata della holding, compresa tra 130 e 140 milioni di euro), con l'obiettivo di riacquistare anche la quota non acquisita nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) parziale terminata il 28 maggio 2026, che ha permesso di raccogliere 32 milioni di azioni a 0,70 euro per azione (3,5% del capitale).
"La notizia non ci sorprende essendo oramai parecchi anni che il buy-back è attivamente realizzato
ed è ragionevole alla luce dello sconto sul NAV vicino al 30%", commenta Equita
. Attualmente CIR detiene lo 9,69% del capitale sociale. A differenza degli altri due acquisti realizzati nel 2021 e 2024, non è stata esplicitata l'intenzione di procedere alla loro cancellazione; qualora venissero tutte cancellate il NAV salirebbe del 3% circa intorno a 0,99 euro per azione, afferma Equita
.
Sulla base di un calcolo preliminare e ipotizzando che l'operazione venga eseguita interamente alle condizioni proposte, Kepler Cheuvreux
stima un impatto positivo di circa il 4% sul NAV
, da 1,13 a 1,17 euro.CIR si attesta a 0,739 euro, con un aumento del 3,94%
. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,7493 e successiva a 0,7753. Supporto a 0,7233.