Francoforte: performance negativa per GEA Group

(Teleborsa) - Composto ribasso per il Gruppo manifatturiero tedesco , in flessione del 2,30% sui valori precedenti.



L'andamento di GEA Group nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società specializzata nel trattamento dei cibi . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 62,68 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 60,73. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 59,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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