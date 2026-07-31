Milano 10:00
52.562 +0,88%
Nasdaq 30-lug
28.106 0,00%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 10:00
10.982 +0,78%
Francoforte 10:00
25.867 +0,99%

Indicazioni rialziste per Siemens

Finanza
Indicazioni rialziste per Siemens
(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio
Seduta decisamente positiva per la compagnia elettronica tedesca, parte del DAX, che ha terminato in rialzo del 3,63%.


Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 281,1 Euro, con stop loss fissato a livello 260,9 Euro, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```