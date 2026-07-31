Indicazioni rialziste per Siemens

(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio

Seduta decisamente positiva per la compagnia elettronica tedesca , parte del DAX , che ha terminato in rialzo del 3,63%.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 281,1 Euro, con stop loss fissato a livello 260,9 Euro, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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