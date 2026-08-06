Siemens: ordini a 27,9 miliardi e margine industriale in netto miglioramento. Alzata Guidance

Il titolo guadagna l'1,8%.

(Teleborsa) - Siemens ha chiuso il terzo trimestre dell'esercizio fiscale 2026 (terminato il 30 giugno) con ordini in crescita del 14% su base comparabile a un massimo storico di 27,9 miliardi di euro, mentre i ricavi sono saliti dell'8% a 20,8 miliardi di euro. Il titolo guadagna l'1,8% a Francoforte.



Dal punto di vista della redditività, il Profit Industrial Business è balzato del 25% a un record di 3,5 miliardi di euro, con il margine salito al 17,3% dal 14,9% dello stesso periodo dello scorso anno. L'utile netto è cresciuto del 15% a 2,6 miliardi di euro, portando l'utile per azione base ante purchase price allocation (EPS pre PPA) a 3,14 euro, da 2,78 euro. Particolarmente robusto anche il free cash flow di gruppo, salito del 42% a 4,1 miliardi di euro, sostenuto dai 4,2 miliardi generati dall'Industrial Business.



"Abbiamo realizzato un altro trimestre di grande successo, con ordini e utili record. Attraverso l'esecuzione del nostro programma ONE Tech Company, stiamo accelerando l'innovazione, il che ci consente di creare ulteriore valore per i nostri clienti", ha dichiarato Roland Busch, presidente e CEO di Siemens AG. "La nostra leadership tecnologica in tutti i business, il chiaro focus sull'AI industriale e il forte posizionamento in mercati attrattivi stanno guidando la nostra crescita profittevole. Siamo sulla buona strada per completare un altro esercizio fiscale di successo, e alziamo la nostra guidance".



Sul fronte finanziario è intervenuta anche la CFO Veronika Bienert: "Per l'intero esercizio puntiamo nuovamente a un free-cash-flow return on revenue a doppia cifra. Stiamo eseguendo la nostra strategia con coerenza, e il nostro nuovo programma di buyback continua a creare valore per gli azionisti".



Alla luce dei risultati dei primi nove mesi dell'esercizio, in cui il business digitale è cresciuto del 18%, superando l'obiettivo del 15% annunciato lo scorso novembre, Siemens ha alzato la guidance sull'EPS pre PPA per l'intero esercizio 2026 a un range tra 11,20 e 11,50 euro, dal precedente 10,70-11,10 euro, confermando le altre previsioni di gruppo.

Condividi

```