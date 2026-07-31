Infineon, prevale lo scenario rialzista a Francoforte

(Teleborsa) - Ottima performance per la compagnia hi-tech tedesca , che scambia in rialzo del 7,01%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Infineon , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico del produttore di chip segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 62,9 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 64,21. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 62,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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