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Londra: performance negativa per BT Group

Migliori e peggiori
Londra: performance negativa per BT Group
(Teleborsa) - Sottotono il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, che passa di mano con un calo del 2,06%.

Il movimento di BT Group, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Il quadro tecnico di breve periodo di BT Group mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 2,028 sterline. Rischio di discesa fino a 1,981 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 2,074.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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