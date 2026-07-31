Milano 10:01
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Londra: accelera NatWest Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: accelera NatWest Group
Protagonista il gruppo bancario inglese, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,98%.
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