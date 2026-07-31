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Madrid: balza in avanti Indra

Migliori e peggiori
Madrid: balza in avanti Indra
(Teleborsa) - Seduta positiva per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che avanza bene del 2,49%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Indra rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 58,06 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 56,84. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 59,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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