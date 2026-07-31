Milano 17:35
52.173 +0,13%
Nasdaq 18:41
28.218 +0,40%
Dow Jones 18:41
52.447 +0,46%
Londra 17:35
10.868 -0,27%
Francoforte 17:35
25.629 +0,07%

New York: amplia l'ascesa Alphabet

Migliori e peggiori, In breve
New York: amplia l'ascesa Alphabet
Effervescente la Holding statunitense a cui fa capo Google, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,80%.
Condividi
```