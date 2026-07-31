Orientamento rialzista per Endeavour Mining
(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio
Prepotente rialzo per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, parte del FTSE 100, che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,95% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 35,55 sterline, con stop loss stimato ad un prezzo di 32,91 pounds, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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