Parigi: allunga il passo STMicroelectronics

(Teleborsa) - Effervescente il microchip-maker italo-francese , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,38%.



La tendenza ad una settimana di STMicroelectronics è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo del produttore di semiconduttori ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 48,14 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 49,14, mentre il primo supporto è stimato a 47,14.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```