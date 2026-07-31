Privatizzazione SAC, dieci ammessi alla fase 2

(Teleborsa) - Sono 10 le manifestazioni di interesse per la privatizzazione della Sac, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, ammesse alla fase due.



Si tratta di Corporacion America Airports S.A., Royal Schiphol Group, Mundys S.p.A., Adani Airport Holdings Limited, Save S.p.A., 2I Aeroporti S.p.A., Mag Overseas Investment Ltd, Oman Airports Management Company, Macquarie European Infrastructure Fund, Vinci Airports s.a.s. Potranno continuare a concorrere, nei termini e modalità che saranno indicate, per l’acquisizione di una quota pari ad almeno il 51% del capitale sociale di Sac. In totale, sono state presentate 14 manifestazioni di interesse, 4 delle quali non ammesse.



Anna Quattrone e Nico Torrisi, presidente e amministratore delegato di Sac, hanno ridato che l’obiettivo sarà “individuare il partner in grado di presentare il progetto industriale più solido, capace di sostenere gli investimenti necessari a rafforzare la competitività degli aeroporti di Catania e Comiso, preservandone il ruolo strategico per la Sicilia nell’interesse pubblico”.

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