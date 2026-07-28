Superbonus, ENEA: al 31 maggio detrazioni per oltre 124 miliardi

(Teleborsa) - Il numero delle asseverazioni relative al Superbonus 110%, per interventi di efficientamento energetico, presentate attraverso l'invio della domanda all'Enea al 31 maggio 2026 era complessivamente pari a 502.370 (erano 505.421 ad aprile) . È quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'Enea sulle asseverazioni in Italia e per singole regioni.



Gli investimenti ammessi a detrazione a livello nazionale erano pari a 124. 852.561 miliardi di euro. Per quanto riguarda invece le detrazioni che riguardano lavori già conclusi ammontano a 122,663.947 miliardi.



Al 31 maggio scorso, l'onere a carico dello Stato per le detrazioni da superbonus maturate per i lavori conclusi ammontano a 131.553,532 miliardi di euro a livello nazionale.

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