Rialzo in agguato per Unilever

(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio

Protagonista il produttore anglo olandese di beni di largo consumo , tra i titoli dell'indice AEX , che chiude la seduta con un rialzo del 7,93%.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 58,39 Euro, con stop loss calcolato a quota 52,46 Euro, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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