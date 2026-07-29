Milano 10:34
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Rialzo in agguato per Unilever

Finanza
Rialzo in agguato per Unilever
(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio
Protagonista il produttore anglo olandese di beni di largo consumo, tra i titoli dell'indice AEX, che chiude la seduta con un rialzo del 7,93%.


Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 58,39 Euro, con stop loss calcolato a quota 52,46 Euro, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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