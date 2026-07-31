Rialzo in agguato per Ralph Lauren
(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio
Protagonista la maison statunitense, tra i titoli dell'indice S&P-500, che chiude la seduta con un rialzo del 2,72%.
Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 385,9 USD, con stop loss calcolato a quota 354,2 Dollari USA, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```