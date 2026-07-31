Terzo settore, nuovo volume dei commercialisti sul bilancio degli enti

La Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti pubblica la quarta edizione del manuale di Matteo Pozzoli, aggiornata alle novità normative 2024-2026

(Teleborsa) - È stata pubblicata dalla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti la quarta edizione del volume "Il bilancio degli enti del Terzo settore. Un'analisi normativa e tecnico-contabile alla luce della più recente prassi ministeriale e operativa", a cura di Matteo Pozzoli, con presentazione del presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Elbano de Nuccio e introduzione del tesoriere e delegato al Terzo settore David Moro. La stampa è stata ultimata nel luglio 2026.



Il manuale analizza la disciplina giuscontabilistica degli enti del Terzo settore (ETS) alla luce delle numerose modifiche intervenute nell'ultimo biennio: la legge n. 104/2024, che ha introdotto misure di semplificazione soprattutto per le organizzazioni di minori dimensioni; la Comfort Letter della Commissione UE del 7 marzo 2025 sulla nuova disciplina fiscale degli ETS, con la conseguente abrogazione, dal 1° gennaio 2026, della disciplina delle ONLUS; il D.M. n. 125/2025 sul sistema dei controlli; il D.M. n. 2/2026, che ha modificato le regole di funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS); il D.M. 18 febbraio 2026, che ha adottato il modello di rendiconto per cassa in forma aggregata.



Tra le novità dell'edizione figurano l'illustrazione del rendiconto per cassa in forma aggregata, un capitolo dedicato alle specificità di bilancio delle singole categorie di ETS e la trattazione della determinazione della commercialità delle attività di interesse generale alla luce della circolare n. 1/E del 2026 dell'Agenzia delle Entrate. Il testo esamina inoltre gli schemi introdotti dal D.M. 5 marzo 2020 e il principio contabile OIC 35, oltre al Modello E riservato agli enti con componenti economiche non superiori a 60.000 euro.



Nella presentazione, de Nuccio sottolinea come la riforma abbia attribuito ai commercialisti nuove responsabilità, dalla predisposizione dei bilanci al funzionamento degli organi di controllo, dalla revisione legale all'attestazione del patrimonio minimo per l'acquisizione della personalità giuridica, e richiama i circa 140.000 enti iscritti nel Registro. Il volume ricorda anche che, per effetto della legge n. 104/2024, il termine per il deposito del bilancio al RUNTS è fissato in 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.



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