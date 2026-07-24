Milano 17:13
51.628 +0,61%
Nasdaq 17:13
28.278 -0,62%
Dow Jones 17:13
51.933 +0,43%
Londra 17:13
10.723 +0,79%
Francoforte 17:14
25.023 +1,05%

Piazza Affari: scambi al rialzo per il FTSE Italia All-Share Financials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi al rialzo per il FTSE Italia All-Share Financials
Il FTSE Italia All-Share Financials guadagna l'1,11% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 45.389,14 punti.
Condividi
```