Milano 12:33
52.625 +0,87%
Nasdaq 31-lug
28.274 0,00%
Dow Jones 31-lug
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Londra 12:33
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Francoforte 12:33
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Analisi Tecnica: CHF/USD del 2/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 2/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 agosto

Andamento piatto per il Franco rosso crociato contro USD, che propone sul finale un -0,07%.

Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,8038, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,8126. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,8003.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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