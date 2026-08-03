Analisi Tecnica: CHF/USD del 2/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 agosto
Andamento piatto per il Franco rosso crociato contro USD, che propone sul finale un -0,07%.
Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,8038, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,8126. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,8003.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)