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Borsa: Avvio in rialzo per Francoforte, in progresso dell'1,44%

Il DAX esordisce a 25.459,32 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in rialzo per Francoforte, in progresso dell'1,44%
Balza in avanti l'indice della Borsa di Francoforte, con un incremento dell'1,44%, a quota 25.459,32 in apertura.
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