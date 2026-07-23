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Borsa: Chiusura negativa per Londra, in ribasso dello 0,73%
Il FTSE 100 termina a 10.639,17 punti
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23 luglio 2026 - 17.43
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Seduta in calo per Londra, che retrocede dello 0,73% e chiude a 10.639,17 punti.
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