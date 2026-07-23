Milano 17:35
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Nasdaq 19:33
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Dow Jones 19:33
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Londra 17:35
10.639 -0,73%
Francoforte 17:35
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Borsa: Chiusura negativa per Londra, in ribasso dello 0,73%

Il FTSE 100 termina a 10.639,17 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Londra, in ribasso dello 0,73%
Seduta in calo per Londra, che retrocede dello 0,73% e chiude a 10.639,17 punti.
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