Milano 17:35
52.055 +0,49%
Nasdaq 22:00
28.039 -0,32%
Dow Jones 22:04
52.210 +0,51%
Londra 17:35
10.782 +0,42%
Francoforte 17:35
25.361 +1,04%

Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,42%

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.781,75 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,42%
Londra conclude in progresso dello 0,42%, archiviando la sessione a 10.781,75 punti.
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